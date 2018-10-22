رونالدو .. يُجهز لدغته الثانية لـ مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواجهة فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي غدًا، في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويذكر أن يوفنتوس الإيطالي سيحل ضيفًا على فريق مانشستر يونايتد في مباراة ستُقام على ملعب أولد ترافورد.

ولن تكون المرة الأولى لرونالدو والتي يعود فيها لملعب أولد ترافورد، حيث في عام 2013 واجه فريقه السابق ريال مدريد، الشياطين الحمر في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، ووقتها فاز ريال مدريد في إنجلترا بنتيجة هدفين لهدف، كان رونالدو سجل الهدف الثاني وقتها للريال.

ويأمل كريستيانو رونالدو التسجيل غدًا في شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا من أجل قيادة اليوفي لحصد النقطة التاسعة من أول ثلاث جولات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعرب كريستيانو رونالدو في تصريحات صحافية له اليوم عن سعادته بالعودة مجددًا لملعب أولد ترافورد، مضيفًا أنه يدين بالكثير لمانشستر يونايتد وللمدرب الأسكتلندي أليكس فيرغسون.

وسبق لكريستيانو رونالدو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا من قبل خمس مرات في مسيرته، بواقع مرة واحدة مع مانشستر يونايتد في عام 2008 على حساب تشيلسي الإنجليزي وأربع مرات مع نادي ريال مدريد أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

انضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي يوفنتوس في صيف عام 2018 قادمًا من نادي ريال مدريد بمقابل مادي قدره 100 مليون يورو.