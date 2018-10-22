زلزال عنيف بقوة 6.7 درجة يضرب سواحل كندا

المواطن - متابعة

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالاً قوته 6.7 درجة وقع قبالة إقليم كولومبيا البريطانية الكندي اليوم الاثنين.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع ضحايا أو أضرار جراء الزلزال الذي وقع على عمق 33 كيلومتراً وعلى بعد نحو 190 كيلومتراً جنوب غربي بلدة بورت هاردي على الطرف الشمالي الشرقي من جزيرة فانكوفر.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، إلى أنه لم يصدر تحذير فوري من حدوث موجات مد عملاقة.