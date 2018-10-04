سابك تُمكن المرأة برعاية معرض خطوة للتوظيف 2018

المواطن - واس

شاركت “سابك” راعياً بلاتينياً في “معرض خطوة للتوظيف 2018” خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2018م, بالرياض دعما لتمكين المرأة واستقطاب المواهب النسائية وتطويرها مهنيا، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030م.

وأقيم المعرض تحت عنوان “خطوة إلى الأمام”، ويعد من المعارض الرائدة في مجال التوظيف النسائي في المملكة، ويتمتع بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

شاركت “سابك” بوفد من 29 عضوا يرأسه فريق من قطاع الموارد البشرية، ولم تقتصر المشاركة على الكشف عن المواهب، بل ركزت كذلك على فهم كيفية جذب المواهب النسائية من الجامعات لمساعدة الشركة في المحافظة على نموها الحالي والتحول المستمر.

وقدم وفد “سابك” 8 ورش عمل حول قضايا الموارد البشرية الرئيسة، بما فيها بناء الهوية التجارية والاتصالات، وأخلاقيات العمل وحيويته، والتطوير الوظيفي، والمشورة، وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والمسار نحو مستقبل مهني.

وتواصل العمل على توظيف النساء، وإطلاق إمكاناتهن وقدراتهن، للإسهام في نجاح الشركة على المديين القصير والطويل.

ودأبت “سابك” على تهيئة بيئة عمل توفر لجميع الموظفين، بما في ذلك النساء، فرصا متساوية للتقدم والاستفادة من مسار مهني مليء بالتحديات.