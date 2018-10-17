سار وسرب يوقعان اتفاقية لتدريب خريجي الثانوية العامة على قيادة القطارات

المواطن - الرياض

وقعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية – سار- اليوم، اتفاقية تدريب مع المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية – سرب – لتدريب قائدي ومشرفي قطارات الخطوط الحديدية.

وتتضمن الاتفاقية قيام معهد سرب بتدريب خريجي الثانوية العامة لمدة سنتين لحصولهم على دبلوم متخصص في هذين المجالين وفق برنامج تدريبي خاص بالمؤسسة.

وأوضح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف يوسف بن إبراهيم العبدان، أن توقيع هذه الاتفاقية مع معهد “سرب” تأتي استجابة للنمو الكبير في نقل الركاب والتوسع في نقل البضائع بالخطوط الحديدية وما يترتب على ذلك من أهمية الاستعداد المبكر لتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال.

وأعرب العبدان عن شكره وتقديره لوزارة الخدمة المدنية لاعتماد هذين البرنامجين التدريبيين المنتهيين بمنح المتدرب درجة الدبلوم المتخصص، مقدماً شكره لوزارة المالية لاعتمادها تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين لهذين البرنامجين.

من جانبه أكد مدير عام المعهد التقني للخطوط الحديدية المهندس عبدالعزيز بن محمد الصقير أهمية هذه الاتفاقية للمعهد، مشيداً بالتعاون الكبير مع المؤسسة وحرص المعهد على التوسع في خدمة قطاعات النقل السككي بعد نجاح المعهد في تأهيل قائدي قطار الحرمين السريع مؤخراً، حيث يقدم المعهد تدريباً متخصصاً في هذا المجال مستخدماً أحدث النظم والتقنيات والمناهج التدريبية.