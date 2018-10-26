سالكو طريق المسيجيد- القاحة والأحياء المجاورة محرمون من الاتصالات والإنترنت!

المواطن - عبدالرحمن المحمادي

شكا سكان أحياء الشفية وبئر الغنم ويدعة والقاحة وحي الناصفة وغيرها من الأحياء، وعابرو طريق المسيجيد- القاحة الواقع في محافظة بدر التابعة لمركز المسيجيد، من ضعف أبراج شركة الاتصالات السعودية والغياب التام لخدمة شركة موبايلي وزين والإنترنت، على الرغم من أن الطريق يعد من الطرق الحيوية ويسلكه الكثير من السيارات، كما أنه يخدم كثيرًا من الأحياء والسكان والدوائر الحكومية وعابري الطريق.

ورقم البرج هو “Z3E012” ويقع مقابل حارة الناصفة والطريق الرابط بين المسيجيد والقاحة.

كما يعاني الأهالي من الانقطاع المتكرر للشبكة وظهور الجوال خارج التغطية، متسائلين هل سيتم تعويضهم عن اشتراكاتهم في خدمة الإنترنت التي تذهب كل شهر بدون فائدة لعدم وجود خدمة بشكل جيد ومتقطع.

ويؤدي ضعف شبكات الاتصالات إلى صعوبة استخدام الجوال والإنترنت على الرغم من وجود أبراج اتصالات قريبة من الأحياء ولكنها دائمة الأعطال.

وطالب سكان وعابرو الطريق، عبر “المواطن“، بسرعة إنهاء معاناة الأهالي من ضعف أبراج الاتصالات، كما طالبوا شركات الاتصالات السعودية بضرورة تفعيل خدمة (الجيل الرابع 4G) بجميع الأبراج المشغلة للشبكة لتوفير أفضل الخدمات للعملاء.

وقال مواطنون في تصريحات إلى “المواطن“: إن شركات الاتصالات تتجاهل الشكاوى ولا تتحرك للتفاعل مع بلاغات العملاء، كما لا تتحرك لمعرفة أسباب الضعف والعطل ومن ثم معالجته.

وأكد المواطن رايد الحربي أن ضعف الاتصالات وشبكة الإنترنت مشكلة عامة ومستمرة ويعاني منها جميع السكان وعابرو الطريق، مطالبًا المسؤولين في خدمة العملاء بشركة الاتصالات السعودية والشركات المسجلة الأخرى بأن يعلموا أن الشكاوى التي يتلقونها بخصوص مشاكل الإنترنت في طريق المسيجيد- القاحة هي مشاكل عامة لسوء الخدمات والتغطية.

وفي سياق متصل، طالب الأهالي المسؤولين في شركة الاتصالات السعودية stc بسرعة التجاوب مع طلباتهم والشكاوى المستمرة بتركيب أبراج جديدة تكون بديلة للموجودة والتي تفتقد الاتصال والإنترنت وترقية خدمة الجيل الرابع.

ولفتوا إلى أن هذا الضعف يتسبب في تعطيل الكثير من مصالحهم، خاصةً مع ارتباط الكثير من المعاملات اليومية بشبكة الإنترنت تحديدًا سواء نظام نور للتعليم وبرنامج أبشر لوزارة الداخلية وغيرها، مؤكدين أنهم تقدموا بعدة شكاوى للاتصالات السعودية وبعض القطاعات الحكومية ذات العلاقة، ولكن بدون جدوى للأسف.