سامي الجابر: السعودية تهدف لاستضافة كأس آسيا 2027

المواطن - محمد سمعه

أوضح سامي الجابر، مستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة والمسؤول عن العلاقات الدولية، بأن السعودية تهدف إلى تنظيم بطولة كأس أمم آسيا عام 2027.

وتحدث الجابر في تصريحات تلفزيونية قائلًا: الهدف لنا في السعودية هو تنظيم بطولة كأس أمم آسيا عام 2027، ونملك كل المعايير لاستضافة بطولة آسيا عام 2023 إذا حدث.

وأضاف الجابر: السعودية كان ملفها جاهزاً لاستضافة بطولة كأس الأمم الآسيوية عام 2019 ولكن اتحاد القدم واجه صعوبة مع جهات حكومية أدت لانسحاب طلب الاستضافة.

وتابع الجابر: سنبدأ حملة استضافة السعودية لكأس آسيا 2027 في يناير خلال البطولة المقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وواصل الجابر حديثه قائلًا: السعودية جاهزة على صعيد البنية التحتية من الآن، وبالفعل أريد الحصول على عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، ولكن في المقام الأول يجب الحصول على عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.