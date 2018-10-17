سبب حصول عبدالعزيز على 11 ريالًا إضافية في حساب المواطن !

المواطن - الرياض

استفسر مواطن يدعى عبدالعزيز عن سبب إيداع دعم حساب المواطن بمبلغ إضافي 11 ريالًا خلال الدفعة الأخيرة، متسائلًا عن سبب إيداع هذا المبلغ ولماذا لم يتم إيداع مبلغ أكبر؟

ومن جانبها، ردت خدمة عملاء حساب المواطن على الاستفسار بالقول إن: “الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وتابع حساب المواطن: “لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا“.

وأعلن حساب المواطن، الاثنين الماضي، عن فتح باب تقديم طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 11 لمستحقي شهر أكتوبر الجاري عبر بوابته الإلكترونية، مبينًا أن الاعتراضات ستُستقبل هذا الرابط (هنا).

وكان حساب المواطن قد أودع الأربعاء الماضي، مبلغ 2.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة 11 لمستحقي دعم شهر أكتوبر الحالي، بالإضافة إلى 18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

بدوره، أوضح متحدث البرنامج سلطان القحطاني، أن دفعة شهر أكتوبر شملت 3.7 مليون مستفيد رئيسي، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد.