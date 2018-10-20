سجل في حساب المواطن بعد 10 أكتوبر فمتى يحصل على الدعم؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطن بشأن موعد حصول والده على دعم حساب المواطن، موضحاً أنه سجل في البرنامج يوم 11 أكتوبر، فهل سيحصل على الدعم يوم 10 من الشهر الميلادي المقبل وهو موعد إيداع الدعم؟

ورد خدمة عملاء حساب المواطن أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 أكتوبر سيتم الانتظار لدراسة حالة الأهلية والاستحقاق وإبلاغه باستيفائه شروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابه “قائمة دراسة الأهلية” خلال دورة الأهلية لشهر ديسمبر.

وتتضمن شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.