سعيد المولد: اللاعب السعودي موهوب وننتظر الرباعية للتألق

المواطن - محمد سمعه

أكد سعيد المولد، ظهير أيمن النادي الأهلي والمنتخب السعودي، أن الأخضر سيحاول الاستفادة بقوة من الدورة الرباعية الدولية والتي تنطلق غدًا الخميس بمباراة الأرجنتين والعراق.

وتحدث المولد قائلًا: تواجد المنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني في الدورة الرباعية شيء مميز، خاصة أنهما من أفضل منتخبات العالم، وكذلك تواجد المنتخب العراقي والمعروف بقوته آسيويًا سيعطينا الفرصة من أجل التألق.

وأضاف المولد: المعسكرات تُزيد من الانسجام والتفاهم بين لاعبي الأخضر، ومع مرور الوقت تعطينا القوة لتنفيذ تعليمات مدربنا خوان بيتزي، وزيادة الفترة الزمنية للمعسكر تعود على لاعبي الأخضر بالفائدة.

وأكمل لاعب الأهلي حديثه قائلًا: بالطبع اللاعب السعودي حاليًّا ما يُقصر ويقدم أفضل ما لديه مع الأندية في المسابقات المحلية، حيث تعلمون بوجود 7 لاعبين أجانب و4 في التشكيل الأساسي لأي نادٍ، ولكن اللاعب السعودي موهوب وقادر على تقديم الأفضل.

يذكر أن المنتخب السعودي، سيواجه المنتخب البرازيلي يوم الجمعة المقبلة في تمام التاسعة مساء بتوقيت المملكة، كما سيخوض الأخضر مباراته الثانية في الدورة الرباعية أمام منتخب العراق يوم الاثنين المقبل.