سفير كندا: بلادي ارتكبت أخطاء مع الرياض.. وأشعلت نزاعًا دبلوماسيًّا

المواطن - الرياض

أكد السفير الكندي السابق لدى الرياض، دينيس هوراك، أن بلاده ارتكبت أخطاء في تعاملها مع السعودية ساعدت في إشعال نزاع دبلوماسي.

وفي أغسطس جمدت المملكة، التعاملات التجارية الجديدة مع كندا وطردت السفير دينيس هوراك، بعد أن نشرت السفارة الكندية تغريدة باللغة العربية تدعو فيها إلى الإفراج الفوري عن متهمين بالسعودية.

وقال هوراك في مقابلة هاتفية: “لم يكن هناك داعٍ لهذا الوضع… أن نصيح من على الهامش، لا أعتقد أن ذلك يأتي بنتيجة”.

وتصريحاته هي المرة الأولى التي يقر فيها مسؤول كندي كبير بأن أوتاوا تتحمل جزءًا من المسؤولية عن الخلاف.

وذكر أن حكومة جاستن ترودو كان عليها أن تخصص وقتًا أكبر لمحاولة إصلاح العلاقات مع الرياض.

وقال هوراك، الذي تقاعد الآن: إنه لم يكن يعرف أن التغريدة ستنشر، وإنه كان سينصح بعدم نشرها.

وأضاف، حسبما نقلت عنه “رويترز”: “أعتقد أن الدعوة للإفراج الفوري كانت أمرًا مبالغًا فيه”.