سلطنة عمان ترحب بما اتخذته المملكة من إجراءات شفافة بشأن قضية خاشقجي

سلطنة عمان ترحب بما اتخذته المملكة من إجراءات شفافة بشأن قضية خاشقجي

2018/10/21
الساعة 11:09 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، ترحيبها بما اتخذته السعودية من إجراءات شفافة بشأن قضية جمال خاشقجي.

ودعت سلطنة عمان، اليوم الأحد، لإفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه في هذه القضية.

وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب قد أكد، في وقت سابق، أن التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كل الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.


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