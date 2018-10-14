سلطنة عُمان تؤكد مساندتها لجهود المملكة لاستجلاء الحقيقة

المواطن - الرياض

أكدت سلطنة عُمان مساندتها لجهود المملكة لاستجلاء الحقيقة بشأن اختفاء الكاتب جمال خاشقجي.

وجاء في نص بيان سلطنة عُمان: “انطلاقًا من العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط السلطنة وشقيقتها المملكة العربية السعودية، تابعت السلطنة باهتمام البيان الذي أصدرته اليوم وزارة الخارجية السعودية، وإذ تساند السلطنة المملكة في جهودها لاستجلاء الحقيقة لتدعو كافة الأطراف المهتمة بالأمر إلى عدم التسرع والتثبت قبل إصدار أي أحكام مسبقة”.