سلطنة عُمان تؤكد مساندتها لجهود المملكة لاستجلاء الحقيقة

سلطنة عُمان تؤكد مساندتها لجهود المملكة لاستجلاء الحقيقة

2018/10/14
الساعة 9:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1715
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكدت سلطنة عُمان مساندتها لجهود المملكة لاستجلاء الحقيقة بشأن اختفاء الكاتب جمال خاشقجي.

وجاء في نص بيان سلطنة عُمان: “انطلاقًا من العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط السلطنة وشقيقتها المملكة العربية السعودية، تابعت السلطنة باهتمام البيان الذي أصدرته اليوم وزارة الخارجية السعودية، وإذ تساند السلطنة المملكة في جهودها لاستجلاء الحقيقة لتدعو كافة الأطراف المهتمة بالأمر إلى عدم التسرع والتثبت قبل إصدار أي أحكام مسبقة”.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم