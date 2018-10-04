سليمان الراجحي: 3 أشياء تضبط الوقت للوصول إلى الأهداف

المواطن - الرياض

قدم رجل الأعمال سليمان الراجحي 3 أشياء تقوّم الإنسان للوصول إلى أهدافه عبر ضبط الوقت وحسن إدارته.

وأكد الراجحي أن بعض الأشخاص لا يصل لأهدافه، ويتلمس الأعذار لنفسه بأنه غير قادر على ضبط أوقاته وحسن إدارتها، وفي رأيه أنه قادر إذا أراد، وذلك بالالتجاء لله سبحانه، ثم بالعزيمة والإرادة وعدم مطاوعة هوى النفس.

وتابع أن الإنسان يمكن أن يفعل هذا إلى أن يصبح ضبط الوقت عادة يثقل التخلي عنها.

وفي سياق آخر، قال رجل الأعمال إن الزوجة تأثيرها كبير في اقتصاد أسرتها، فهي تساعد زوجها على التوفير والادخار وتنمية المال ولو كان قليلاً، فالمال الذي تجمعه الأسرة يساعدهم في المستقبل، ويعينهم على تربية أطفالهم، وتوفير المسكن المناسب لهم، داعيًا الزوجين للتعاون في ادخار القليل من المال واستثماره، ومع الوقت سيرون أثره عليهم.