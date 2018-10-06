سوق التجارة الإلكترونية بالمملكة الأكبر في المنطقة بقيمة ٩ مليارات دولار

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

استعرضت جلسات ملتقى عالم التطبيقات 2018 بجدة سعي المملكة لتحقيق اقتصاد رقمي أكثر تنوعاً وتنافساً، بما في ذلك تطوير المواهب المحلية في مجال الأتمتة والرقمنة.

جاء ذلك خلال جلسة “التجارة الإلكترونية” التي عقدت ضمن جلسات الملتقى الذي يقام برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وانطلق بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وأبرز رئيس الجلسة الأستاذ فؤاد فاضل بسيوني الشريك المؤسس ومدير تطوير الأعمال ببيت المنشات والمستشار في “عيادات الأعمال” أهمية منظومة التجارة الإلكترونية في المملكة والتي تعتبر أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وبيَّن بسيوني بأن سوق التجارة الإلكترونية في المملكة يعد أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن حجم سوق التجارة الالكترونية يقدر بسبعة إلى تسعة مليار دولار وبمعدل نمو بنسبة ٢٠٪ سنويا.

واستعرض بسيوني وهو استشاري معتمد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أبرز التحديات التي تواجه قطاع التجارة الالكترونية، مشيراً إلى أن هناك صعوبات تواجه رائد الأعمال أو التاجر بدء من المنصة الإلكترونية فضلاً عن تحديات أخرى قانونية ولوجستية ومالية، مؤكدا على أهمية الدور الفعال الذي يقوم به مشرعي الأنظمة في الجهات المختلفة ومن بينها منصة “مراس” والتي سهلت إطلاق السجل التجاري في دقيقة أو أقل، مطالباً بتكاتف الجهات انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 لإطلاق برامج مميزة مثل تعزيز مفهوم الصادرات والشفافية في الإفصاح عن البيانات المالية والتي تعزز من الثقة لدى المستهلك.

يذكر بأن ملتقى عالم التطبيقات 2018 بجدة في نسخته الثانية يقام برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ويحظى بمشاركة ١٣٢ شركة رقمية محلية ودولية بتنظيم غرفة جدة ممثلة بلجنة ريادة الأعمال، بفندق الريتز كارلتون بجدة، وذلك بهدف دعم وتطوير المبرمجين والمبدعين وإثراء الابتكار الرقمي والارتقاء بالمحتوى المحلي.