شاعر إماراتي لولي العهد: واجهت أحقاد العواصف فارسًا .. وأزلت عن وجه الجميع الغمة

المواطن - الرياض

أهدى الشاعر الإماراتي مانع سعيد العتيبة قصيدة إلى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تحت عنوان “الكل معك”.

وأكد الشاعر أن ولي العهد واجه عواصف الحقد بفروسية ليزيل عن وجه الجميع الغمة، وأشعل الحق ليلتف حوله كل من يملك ذمة، مشددًا على أن القيادة الإماراتية تقف خلف المملكة وولي العهد بكل همة، بل ويقف خلفه كل رجال ونساء العرب المخلصين.

نص القصيدة:

تحتاج همتك الكبيرة أمه *** والمجد محتاج لصاحب همه

يا نجل سلمان المليك تحيه *** من كل حر صادق ذي ذمه

يا مشعل الحق الذي لم ينطفئ *** بعواصف ورياح حقد جمه

واجهت أحقاد العواصف فارسًا *** وأزلت عن وجه الجميع الغمه

معك الرجال الصيد معك خليفه *** من كان همك يا محمد همه

معك الوفي محمد بو خالد *** فراج كل شديد وملمه

ومحمد بو راشد فخر الحمى *** ودليلنا في الدرب نحو القمه

معك العروبة كلها برجالها *** ونسائها من حولكم ملتمه

فاهنأ بحب المخلصين ولا تلم *** من في عيون الجب ألقى سمه

أنت الكبير وفيك حلم قادر *** أن يستعيد مضللًا ويضمه

سر يا أمير فلا تزال أمامنا *** لرضا إله العالمين مهمه

ليسود سلم في البسيطة كلها *** وتعود للحب الأصيل الأمه