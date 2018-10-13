شباب الأخضر يواصلون مناوراتهم التكتيكية استعدادًا لكأس آسيا

المواطن - محمد سمعه

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم تدريباته، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا 2018 والتي تُقام في إندونيسيا.

وركز الجهاز الفني للأخضر تحت 19 عامًا على ضرورة تطبيق بعض الجمل التكتيكية والفنية، وذلك من أجل التدرب عليها قبل خوض مباريات كأس آسيا.

وكان المنتخب السعودي للشباب فاز مؤخرًا على المنتخب الإندونيسي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة تألق فيها اللاعب عبدالله الحمدان وسجل هدفي فوز الأخضر في اللقاء.

سيخوض المنتخب السعودي أول مباراة له في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا، ضد منتخب ماليزيا في العشرين من أكتوبر.

أما المباراة الثانية فستكون أمام المنتخب الصيني في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

وكذلك ستكون مباراة الجولة الثالثة بين المنتخب السعودي ومنتخب طاجيكستان في السادس والعشرين من أكتوبر.

تُقام بطولة آسيا تحت 19 عامًا في إندونيسيا في الفترة من الثامن عشر من أكتوبر وحتى الرابع من نوفمبر.