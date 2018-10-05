شراكة المملكة ولوكهيد مارتن تصل آفاقًا جديدة من التعاون

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

وقعت شركة لوكهيد مارتن الأميركية العملاقة المتخصصة في مجالات التصنيع العسكري والتطوير الفني، أول اتفاقية دولية للبحوث مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في المملكة أمس الخميس لتطوير خلايا شمسية مرنة ليتم تركيبها على مركبات جوية من دون طيار ثابتة الجناحين (UAVs).

وحسب ما نشرته مجلة ديفينس ورلد الدولية، فإن مشروع الخلايا الشمسية سيمثل تعاونهم الأول في مجال الإلكترونيات المرنة التي ستعزز تطبيقات التحمل والدعم الثابت للطائرات من دون طيار في مجموعة متنوعة من القطاعات.

ومن جانبه، أكد كيوكي جاكسون، رئيس قسم التكنولوجيا في الشركة الأميركية العملاقة، أن لوكهيد مارتن تفخر بالمساعدة في لعب دور هام بتعزيز جهود البحث والتطوير المزدهرة في المملكة كشريك ملتزم لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية”.

وأوضحت المجلة العسكرية أن أحد أهداف هذا المشروع الذي يمتد على مدار العام هو تصميم وتطوير ودمج واختبار الخلايا الشمسية المرنة والمبتكرة لتحسين القدرة على التحمل في الطائرات الصغيرة من دون طيار.

ويمكن استخدام هذه التطبيقات في العديد من المجالات بما في ذلك الإنتاجية الزراعية، ومراقبة البيئات المحيطية وغيرها، وهو الأمر الذي يجعل لها أهمية بالغة على المستوى الفني.

وأسهم باحثو جامعة الملك عبد الله بالفعل بنجاح واضح في تطوير الإلكترونيات التي تتسم بالمرونة وإعادة التشكيل، والتي يمكن أن يتم استخدامها في العديد من القطاعات والمجالات.

يذكر أن شركة لوكهيد مارتن قد اختارت جوزيف رانك ليكون الرئيس التنفيذي لأعمالها في المملكة، خلفًا لآلان شينودا الذي سيعود إلى مقر الشركة الرئيسي في الولايات المتحدة.

وقال الموقع الرسمي للشركة الأميركية إن الضابط المتقاعد جوزيف رانك سيقود أعمال الشركة المتنامية في المملكة، والتي تتمثل في بناء وتنمية علاقات لوكهيد مارتن الرئيسية بالمملكة ودعم مساعي الأعمال الاستراتيجية في البلاد.

وقال ريتشارد إدواردز، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة لوكهيد مارتن إنترناشيونال: “أنا واثق من أننا سنذهب بهذه العلاقة الاستراتيجية تحت قيادة رانك إلى مستويات أعلى في المملكة، مما يدعم رؤية 2030، ويعزز الأمن على المسويين الإقليمي والعالمي”.