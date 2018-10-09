شرطة الشمالية تنهي مغامرات لص المنازل والمحلات التجارية برفحاء

المواطن - الشمالية

تمكنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، من ضبط مواطن متورط في سرقة المنازل والمحلات بمحافظة رفحاء.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأن المتابعة الأمنية للمتورطين في جرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، لتورطه بسرقة أموال ومصاغات ذهبية وأسلحة متنوعة وأجهزة هاتف محمول من منازل ومحلات تجارية بمحافظة رفحاء، ومقاومته رجال الأمن عدة مرات عند شروعهم في القبض عليه ومحاولة دهس أحدهم، حيث جرى إيقافه وإحالة القضية للنيابة العامة .

وشرطة منطقة الحدود الشمالية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.