شركة زين تعلن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مدير عمليات المرافق الفنية، ومدير أداء الأعمال ودعم القرار، وأخصائي دفتر الأستاذ العام، ومحلل أول قبول الفواتير والأصول الثابتة، وأخصائي ضمان الإيرادات، وأخصائي أول التدريب و التطوير، ومحلل أول دفتر الأستاذ العام، ومدير تحليل البيانات، وأخصائي تخطيط القوى العاملة، وأخصائي إدارة مكتب المشاريع التجارية، وأخصائي مشتريات تجارية، ومدير القنوات الإلكترونية، ومحلل أول المشتريات العامة للخدمات)، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير عمليات المرافق الفنية (Technical Facilities Operations Manager).

2- مدير أداء الأعمال ودعم القرار (Business Performance & Decision Support Manager).

3- أخصائي دفتر الأستاذ العام (General Ledger Specialist).

4- محلل أول قبول الفواتير والأصول الثابتة (Invoice Acceptance & Fixed Assets Senior Analyst).

5- أخصائي ضمان الإيرادات (Revenue Assurance Specialist).

6- أخصائي أول التدريب و التطوير (Training & Development Senior Specialist).

7- محلل أول دفتر الأستاذ العام (General Ledger Senior Analyst).

8- مدير تحليل البيانات (Data Analytics Director).

9- أخصائي تخطيط القوى العاملة (OD and Manpower Planning Specialist).

10- أخصائي إدارة مكتب المشاريع التجارية (Commercial PMO Specialist).

11- أخصائي مشتريات تجارية (Technical Regulations Director).

12- مدير القنوات الإلكترونية (E-Channels Director).

13- محلل أول المشتريات العامة للخدمات (General Services Procurement Senior Analyst).

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/10/18م، من خلال الرابط التالي (هنا).