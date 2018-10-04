شركة زين تعلن توفر وظائف لذوي الخبرة.. هنا طريقة التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بمدينة الرياض ومحافظة جدة، بالمسميات التالية (مدير أول مخاطر أمن المعلومات للشركات، وأخصائي الوصول تحسين الشبكة اللاسلكي، وأخصائي عمليات التطبيقات، وأخصائي التحسين الأساسي، ومدير عام تحسين التقنية، وأخصائي أول الشحن والفواتير)، وذلك وفقاً للتفاصيل والمواعيد الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير أول مخاطر أمن المعلومات للشركات (Enterprise Information Security Risk Senior Manager):

– درجة البكالوريوس أو يفضّل درجة الماجستير في الهندسة، وعلوم الحاسب الآلي أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات ذات صلة مع ما لا يقل عن خمس سنوات في دور مماثل.

2- أخصائي الوصول تحسين الشبكة اللاسلكي (Access- Radio Optimization (M، W، S) Specialist):

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الحاسب الآلي أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات ذات صلة مع ما لا يقل عن سنة في دور مماثل.

3- أخصائي عمليات التطبيقات (Applications Operations Specialist):

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو تقنية المعلومات أو علوم الحاسب الآلي أو تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات ذات صلة مع ما لا يقل عن سنة في دور مماثل.

4- أخصائي التحسين الأساسي (Core Optimization Specialist):

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الحاسب الآلي أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات ذات صلة مع ما لا يقل عن سنة في دور مماثل.

5- مدير عام تحسين التقنية (Technology Optimization General Manager):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في هندسة الاتصالات، أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات ذات صلة مع ما لا يقل عن خمس سنوات في دور مماثل.

6- أخصائي أول الشحن والفواتير (Charging & Billing Senior Specialist):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في الهندسة أو علوم الحاسب الآلي أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات ذات صلة مع ما لا يقل عن سنتين في دور مماثل.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي فضلًا اضغط (هنا).