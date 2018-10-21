شركة طيران أديل تعلن توفر وظائف للجنسين بجدة والرياض

المواطن - الرياض

أعلنت شركة طيران أديل عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة للرجال والنساء، من حملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، ومحافظة جدة، بالمسميات التالية (مسؤول العمليات، والمدير المالي)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

1- مسؤول العمليات (Operation Officer) (الرياض):

– حاصل على الثانوية العامة فما فوق.

– خبرة كحد أدنى ثلاث سنوات.

– أن يكون عمر المتقدم أو المتقدمة ما بين 21 إلى 35 عاماً.

2- المدير المالي (Finance Manager) (جدة):

– شهادة البكالوريوس في تخصص مناسب.

– شهادة CPA أو CA أو CMA أو أي شهادة مهنية أخرى في المحاسبة المالية أو أي مجال تحليلي ذي صلة.

– خبرة كحد أدنى خمس سنوات.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).