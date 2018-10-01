صافولا تؤهل موظفاتها على القيادة الآمنة والاحترافية

المواطن - جدة

في بادرة تعد الأولى من نوعها وبالشراكة ما بين مجموعة صافولا وشركة عبداللطيف جميل للسيارات لتعليم الموظفات وزوجات وبنات الموظفين في مجموعة صافولا القيادة الاحترافية الآمنة للسيارات، تم عقد ورشة عمل استمرت على مدار يومين، بالمقر الرئيسي لمجموعة صافولا في جدة، دعماً للقرار التاريخي الذي سمح للمرأة بالحصول على رخصة القيادة، وتفعيلاً لدورها في برامج التنمية كشريك أساسي في بناء الوطن.

وشملت المبادرة التي أقامتها مجموعة صافولا بالشراكة مع شركة عبداللطيف جميل وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة في الإدارة العامة للمرور في جدة وشركة نجم لخدمات التأمين ضمن شعار مبادرة “جاهزة”، مجموعة من ورش العمل التوعوية حول القيادة الاحترافية، والتعريف بنظم وقواعد المرور المتبعة داخل المملكة، والإرشادات الهادفة لتحقيق السلامة، وإجراءات “نجم” لمواجهة الحوادث المرورية، إضافة إلى الإرشادات الفنية والتقنية حول اختيار السيارة المناسبة وتغيير الإطارات وإعادة شحن البطارية وتثبيت كرسي الأطفال.

ولفت المهندس أنيس أحمد مؤمنة الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا إلى أن الفعالية التي استمرت لمدة 16 ساعة موزعة على يومين، جسدت التكامل بين مختلف القطاعات، ودعم مرتكزات رؤية 2030 واستراتيجية التحول الوطني التي هدفت حكومتنا الرشيدة من خلالها إلى تفعيل دور المرأة بوصفها نصف المجتمع.

وأكد أن ورش العمل التي أقيمت في برج مجموعة صافولا اقتصرت على السيدات من الموظفات، وزوجات الموظفين وبناتهم من عمر 18 سنة فما فوق من منسوبي الشركة، في إطار السعي المتواصل لقسم شؤون الموظفين في المجموعة لتطوير منسوبيه وتحقيق بيئة عمل صحية ودعم أسر الموظفين، وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للمجموعة، ضمن مبادراتها في نشر الوعي المجتمعي، مثمناً تعاون إدارة المرور والمساهمة الفاعلة لشركتي عبد اللطيف جميل للسيارات ونجم في نشر الوعي المروري اللازم وكيفية التعامل باحترافية مع قيادة السيارات.