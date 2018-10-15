صربي يتولى تدريب الفيحاء

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي الفيحاء تعاقده مع المدرب الصربي سلافيوليوب موسلين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

ويأتي تعيين موسلين خلفًا للمدرب الأرجنتيني جوستافو كوستاس والذي تمت إقالته اليوم بسبب سوء نتائج الفريق في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تعاقد المدرب سلافيوليوب مع نادي الفيحاء بدعم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وأقر مجلس إدارة الفيحاء بتكليف المدرب الوطني محمد العرياني بتولي الإدارة الفنية والإشراف على تحضيرات الفريق لمواجهة نادي الوحدة يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم مجلس إدارة الفيحاء بالشكر للمدرب جوستافو كوستاس على كل ما قدمه للنادي خلال الفترة الماضية.