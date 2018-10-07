صورة نادرة للملك سلمان مرتدیاً الزي العسكري خلال مشاركته بحرب الودیعة

المواطن - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخیة لخادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز، وھو يرتدي الزي العسكري خلال مشاركته التطوعیة في حرب الوديعة عام 1969.

وتظھر الصورة الملك سلمان أثناء وقوفه مع المتطوعین السعوديین في طابور عسكري، فیما علقت علیھا دارة الملك عبدالعزيز بالقول: “ديرة الإسلام حامینه إنّا… قاصرين دونھا كل شارب”.

وحرب الوديعة ھي حرب حدودية وقعت بین المملكة وجمھورية الیمن الديمقراطیة الشعبیة (الیمن الجنوبي)، حینما قامت قوات تابعة للیمن الجنوبي بالھجوم على منفذ الوديعة الحدودي في الربع الخالي.

وانتھت الحرب بانتصار المملكة، واستعادتھا السیطرة على المنفذ بالكامل وطرد المھاجمین.