صور.. إحباط محاولة تهريب طن حشيش مخدر جنوب المملكة

المواطن - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي، أن قوات حرس الحدود نجحت في التصدي لعدد من المحاولات الإجرامية لتهريب المواد المخدرة.

وأضاف الحربي، في بيان رسمي، أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على المتورطين فيها وعددهم (١٥) شخصًا، بينهم (٧) إثيوبيين و(٤) يمنيين و(٣) سعوديين وشخص واحد من الجنسية الأفغانية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، مبينًا أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد العقيد الحربي على حرص وعزم رجال حرس الحدود في حماية حدود الوطن، والتصدي بحزم لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.