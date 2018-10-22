صور.. إنقاذ بحار فلبيني تعرض لوعكة صحية في عرض البحر بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

أنقذ حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ بحارا فلبينيا تعرض لوعكة صحية‎ في عرض البحر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأنّه وفي إطار تنفيذ مهام حرس الحدود في العمليات الإنسانية للبحث والإنقاذ، فقد تمكّنت الدوريات البحرية بقيادة حرس الحدود السعودي في منطقة المدينة المنورة، من إخلاء بحار فلبيني الجنسية يبلغ من العمر (٢٥) عاماً من سفينة تجارية في عرض البحر، وذلك نتيجة تعرضه لحالة مرضية طارئة.

وبيَّن المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن “مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة (JMRCC) بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغاً عن طريق الاتصال الهاتفي يفيد بتعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية بالمياه الدولية لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم على الفور تحديد موقع السفينة، وربط المختصين بها هاتفياً مع الجهات ذات العلاقة بالخدمات الطبية الطارئة بمحافظة جدة للحصول على الإرشادات الطبية العاجلة ، ومباشرة مهام إخلائه من السفينة، ونقله إلى المستشفى .

وقد تم إنهاء الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات واستمرار إبحار السفينة لوجهتها المقصودة”.