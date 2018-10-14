صور.. الأردن يحبط تهريب 50 ألف حبة مخدرة للمملكة ويضبط 10 مروجين

المواطن - الرياض

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالأردن، محاولة تهريب 50 ألف حبة مخدرة كانت في طريقها إلى السعودية، وضبطت 100 ألف حبة مخدرة مخبأة بمنطقة صحراوية، وألقت القبض على 10 من المروجين والمتعاطين لهذه المادة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح مصدر أمني أردني أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا بعد متابعة معلومات وردت إليهم حول قيام أحد الأشخاص بتجهيز كميات من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها عبر مركبة شحن بتحديد المركبة وإلقاء القبض عليه، وبتفتيش المركبة عثر داخلها على 50 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة أُخفيت بطريقة مُحكمة بعد حشوها داخل قطعة خشبية، وفق لوكالة “بترا”.

وأضاف، أنه في البادية الشمالية وردت معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص بإخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في أودية صحراوية في منطقة الرويشد، حيث جرى تمشيط المنطقة وعثر على كيس كبير مخبأ بين الصخور بداخله 100 ألف حبة مخدرة وما زال التحقيق والبحث جاريين عن المتورطين في القضية، في حين تم ضبط كميات من أشتال نبات الماريجوانا المخدرة بعد دهم موقعين في الشونة الجنوبية والبحث جارٍ عن المتورط في زراعتها.

وتم دهم منزل أحد المروجين في العاصمة والقبض عليه وبحوزته 2400 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة ونصف كف من مادة الحشيش المخدر وكميات أخرى من المواد المخدرة المجهزة والمعدة للبيع.

وقال المصدر إنه ألقي القبض على سبعة من حائزي ومتعاطي المواد المخدرة ضمن مناطق مختلفة من العاصمة بعد دهم أماكن وجودهم وبحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد المخدرة.

وفي محافظة المفرق الأردنية أُلقي القبض على أحد المروجين بعد معلومات حول تورطه في بيع كميات من المواد المخدرة حيث جرى دهم منزله وبتفتيشه تم ضبط بندقية صيد وسلاح ناري أوتوماتيكي وكمية من الذخيرة.

وأضاف المصدر، أنه جرى التحقيق مع المقبوض عليهم كافة لإحالتهم إلى مدعي محكمة أمن الدولة.