صور.. الجيش الأميركي يختبر سلاحاً جديداً يقذف 4 رصاصات دفعة واحدة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشف مخترع من ولاية كولورادو أن الجيش الأميركي يختبر بندقية آلية جديدة من ابتكاره، يمكنها إطلاق أربع رصاصات دفعة واحدة.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن البندقية الآلية وصفت بأنها مستوحاة من لعبة قديمة تتناول عصور الفضاء المستقبلية، وهو ما عكف المخترع الأميركي على تصنيعه طيلة الفترة الماضية.

وتخضع البندقية الآلية الجديدة في الوقت الحالي لاختبار موسع في الجيش الأميركي، بما في ذلك قادة الفروع الرئيسية للوقوف على مدى فائدة استخدامها.

وتحتوي البندقية الآلية على قدرات تؤهلها لتوجيه أربعة مقذوفات في آن واحد، حيث تتمكن من إطلاق أربع طلقات 6 مللي مصفوفة بشكل رأسي داخل كتلة فولاذية واحدة.

وتتطلب البندقية نوعًا جديدًا من الذخيرة، بدلاً من التقليدي، حيث يتم تركيب الرصاصات على شكل كتل رباعية قبل وضعها في الخزينة الخاصة بالسلاح.

ويشمل السلاح أيضًا نوعاً جديداً من الزناد، ففي السابق يتم توصيل الزناد بدبوس ميكانيكي ويُطلق البارود ويدفع بالرصاص إلى الأمام بسرعات عالية، أما في البندقية الجديدة فيكون التشغيل عبارة عن مفتاح إلكتروني يرسل إشارة إلى مشغل كهرومغناطيسي خلف كتلة الرصاصات مما يسمح للمطلق بإطلاق الطلقات بشكل فردي أو في وقت واحد.