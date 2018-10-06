صور.. السرطان يُغير ملامح أسماء الأسد بعد شهرين من إعلان إصابتها بالمرض

المواطن - الرياض

في صورة صادمة ومختلفة، ظهرت أسماء الأسد زوجة بشار بعد قرابة شهرين من إعلانها إصابتها بسرطان الثدي.

ونشرت أسماء الأسد صورًا لها على حسابها بموقع “إنستجرام”، من اجتماع ترأسته هذا الأسبوع.

وترأست أسماء الأسد اجتماعًا حول تطوير مسار عمل الأولمبياد العلمي في سوريا.

ونشرت وكالة الأنباء السورية في أغسطس أن أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرًا.

أسماء الأسد البالغة من العمر 43 عامًا، ظهرت في صور إلى جانب زوجها بشار الأسد، أثناء ما يبدو أنها جلسة لتلقي العلاج.

وأسماء الأسد، أم لثلاثة أولاد؛ صبيان وبنت. والدها طبيب القلب المرموق في بريطانيا فواز الأخرس ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري.

وقبل اندلاع النزاع في سوريا منذ العام 2011، كانت أسماء الأسد محط أنظار الإعلام الغربي الذي أسهب في وصف أناقتها وثقافتها، إلا أن صمتها إزاء النزاع في بلادها قسم السوريين حولها.

وغالبًا ما تظهر أسماء الأسد في مقاطع فيديو وصور أثناء رعايتها لنشاطات اجتماعية بينها لقاءات مع عائلات القتلى والجرحى أو تكريم طلاب وزيارة جمعيات.

وأسماء الأسد اسمها بالكامل أسماء فواز الأخرس، وهي من مواليد 11 أغسطس 1975، وتنحدر من مدينة حمص السورية، وولدت في لندن، وتزوجت بشار في 18 ديسمبر 2000.