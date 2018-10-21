صور.. “المواطن” توثق صخوراً ضخمة بإسكان الخارش تهدد حياة الطلاب

المواطن - علي شيبان - جازان

وثقت عدسة “المواطن” انتشار كتل صخرية بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بالخارش التابع لمحافظة صامطة ، والتي تهدد حياة الطلاب.

ورصدت “المواطن“، جلوس أحد الطلاب وهو يستريح في ظل إحدى هذه الصخور الكبيرة التي وضِعَت قرب إحدى المدارس.

-تهديد بالخطر:

وقال الأستاذ حسن حمدي: إن هذه الصخور، وُضِعت بصور عشوائية في إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بالخارش والتي تشكل خطراً كبيراً على الطلاب والطالبات والأطفال وخاصة في وقت خروجهم من المدارس ولقد شاهدت أطفالاً صغاراً وطلاباً يجلسون تحت هذه الصخور التي قد تسقط على أحدهم وقد تودي بحياته.

-تشويه بصري:

وبيَّن محمد كعبي قائلاً: إن هذه الصخور وضِعت داخل الإسكان بطريقة عشوائية وخاصة عند أحد الجوامع وقرب المدارس مسببة تشويهاً بصرياً لمرتادي هذا الإسكان حيث إن لها فترة طويلة وضعت بهذا الشكل.

فيما أردف خالد هزازي قائلاً: إن هذه الصخور تشكل خطراً حقيقياً على الأطفال والطلاب، حيث إن هذه الصخور تقف بشكل عمودي وبعضها مائل قليلاً إلى الأمام وقد تسقط على الأرض في أي وقت.