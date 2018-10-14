صور .. جموع غفيرة تشيع الشهيد عسيري في محايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

أدت جموع المصلين بمحافظة محايل عقب صلاة ظهر اليوم , صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول محمد بن فايع شامي عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة المصلين بجامع الأميرة العنود , الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين- حفظهما الله – وتعازي سمو وزير الداخلية وتعازي سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم عبر أفراد أسرة شهيد الواجب عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة ، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم, مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.