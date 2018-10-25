صور .. جموع غفيرة تشيع الشهيد عسيري في محايل

المواطن - احمد الشهري - محايل عسير

أدت جموع المصلين بمحافظة محايل يتقدمهم وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي صلاة الميت بعد صلاة عصر اليوم، بجامع الملك فهد على شهيد الواجب الرقيب موسى بن محمد عسيري من منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل وكيل المحافظة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.



