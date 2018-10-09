صور.. جموع غفيرة تشيع الشهيد عسيري في محايل

المواطن - احمد الشهري - محايل

أدّت جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل عقب صلاة الظهر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب أحمد بن عبدالله محمد عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده المصلين بالجامع الكبير بالمركز، الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين- حفظهما الله – وتعازي سمو وزير الداخلية وتعازي سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما شارك في تشييع الجنازة حمود بن ظافر النايف رئيس مركز بحر أبوسكينة.

فيما عبَّرت أسرة شهيد الواجب من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته، مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.