صور.. حريقان في جدة وبقيق والمتهم الكهرباء

المواطن - جدة

أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع في كبينتين للتوزيع الكهربائي.

وأوضح الدفاع المدني أن الكبينتين تغذي جزء من مركز تجاري وحي مجاور له، حيث تمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

كما أخمد مدني بقيق حريقًا نشب في غرفة نوم بالدور الأول في شقة بمبنى سكني مكون من دورين في حي الزهور، دون إصابات.

ولفت المدني إلى أن سبب الحريق يعود إلى التماس كهربائي.