صور.. كارثة عسكرية.. همر أمريكي يهبط من الجو على حديقة أطفال

المواطن - متابعة

فتحت السلطات الأمريكية تحقيقًا عاجلًا في حادث سقوط عربة عسكرية “همر” من الجو على منطقة سكنية، بعدما تم إنزالها من الطائرة بالمظلات حيث نزلت في مكان خاطئ.

وهبطت العربة العسكرية في حديقة مخصصة للعب، تعج عادة بالأطفال، في مدينة جونسونفيل، في ولاية نورث كارولينا، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.

وارتطمت العربة العسكرية بالأرض وأحدث دويا عاليا، مما أرعب السكان، إذ سقطت بين منزلين، وعلى بعد 11 كيلومترا من القاعدة العسكرية، التي كان من المفترض أن تهبط فيها.

وتزن عربة همر العسكرية ثلاثة أطنان، وسقطت في منطقة غالبا ما يستخدمها الأطفال للعب، بحسب ما قال سكان المنطقة، الذين أكدوا أنه لم يصب أحد بأذى.

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا صوت ارتطام العربة بالأرض، وشاهدوا لاحقا المظلات وهي تهبط في مكان الحادث، وأكدوا أنهم أصيبوا بالذعر والخوف من رؤية هذا المنظر.

وتم إسقاط العربة العسكرية بواسطة طائرة شحن من طراز C-17 كجزء من تمرين كان يقوم به جنود لاختبار العمليات الخاصة المحمولة جوا.