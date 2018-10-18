صور مؤثرة من تشييع شهيد الواجب الجندي آل سعيد في محايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

أدى جموع المصلين بمحافظة محايل يتقدمهم المحافظ محمد بن ناصر بن لبده صلاة الميت بعد ظهر اليوم، بجامع الملك فهد بحي الضرس، على شهيد الواجب الجندي عبد الله بن معيض آل سعيد من منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وعقب الصلاة نقل محافظ محايل، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لذوي الشهيد كما نقل تعازي الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية والأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، والأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.