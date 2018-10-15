صور.. مذكرة تفاهم بين بي إيه آي سيستمز السعودية وبيننت البريطانية

المواطن - عبدالملك آل سميح - تصوير : عبدالإله الخيبري

وقعت شركة بي إيه آي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب مذكرة تفاهم مع شركة بيننت البريطانية، بحضور سفير المملكة البريطانية لدى المملكة العربية السعودية؛ وذلك لاستكمال وصول كافة الوسائل التدريبية لبرنامج تدريب صيانة الطائرات.

وتنفرد شركة بي إيه آي سيستمز السعودية للتدريب والتطوير بامتلاكها وسائل تدريبية تعتبر أحدث ما توصل له العلم في مجال التدريب والتأهيل لفنين صيانة الطائرات، سواء المدنية والعسكرية، كما أن هذه الوسائل التدريبية غير متوفرة في أكاديميات أو معاهد تدريب خاصة.

وحرصت الشركة على الاستثمار في تلك الوسائل إيمانًا منها بدورها الهام والحيوي في نقل المعرفة وتوطين التدريب التقني النوعي في المملكة العربية السعودية؛ كون ذلك يتماشى مع برامج الرؤية الوطنية وإسهاما في تحقيقها.

وذكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة بي إيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب، أن اليوم هو نقطة تحول في بي إيه إي سيستمز لنقل التقنية والوصول إلى رؤية 2030.

وقال: إن اليوم مناسبتان في مناسبة واحدة المناسبة الأولى التحول الكامل من إدارة وتشغيل المعدات إلى شركة بي إيه إي سيستمز للتطوير والتدريب، والمناسبة الثانية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بيننت البريطانية لأن تكون المورد الرئيسي في المشاريع المستقبلية.

وأوضح أن هذه خطوة كبيرة بالإضافة للدعم من القوات الجوية والبرنامج السعودي الدفاعي المشترك هي الحجر الأساسي لتطوير بي إيه آي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب تلبية لطموح القيادة.

وبين أن المعدات إلى الآن التي تم شراؤها من شركة بيننت البريطانية بلغت 65 مليونًا، وأننا إن شاء الله بالمستقبل نصل إلى توسع في المملكة في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، ونحاول على عمل عقود أخرى ليست في الطيران فقط، أيضًا في السكك الحديدية والبحرية.

وكشف أن العميل الرئيسي للشركة هو القوات الجوية السعودية، وأن الشركة جزء من برنامج التواصل الاقتصادي وأيضًا جزء من عائلة بي إيه إي سيستمز للتطوير والتدريب، لافتًا إلى تخريج ما لا يقل عن 5000 طالب في آخر سنتين ونصف.