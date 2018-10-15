صور.. مناورات تبوك 4 تتواصل في مصر بمشاركة القوات السعودية

المواطن - القاهرة

تتواصل مناورات التمرين المشترك تبوك4 الذي انطلق بجمهورية مصر العربية بقاعدة سفاجا البحرية .

وقد شهد التمرين عددا من المهام التدريبية المشتركة في العمليات الهجينة (الحرب النظامية وغير النظامية.

وأوضح قائد التمرين العميد الركن محمد بن غالب الأيداء، أن التمرين يسير وفق ما خطط له مسبقًا وبكل احترافية حيث تطبق عمليات حرب غير نظامية وذلك على مرحلتين المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها وهي مرحلة التدريب المسبق، حيث شمل التمرين في هذه المرحلة توحيد المفاهيم بين الجانبين وكذلك التدريب النظري والعملي على جميع الأسلحة وأساليب القتال من كلا الجانبين السعودي والمصري وقد تم البدء بالمرحلة الثانية من مراحل التمرين والتي تشتمل على تطهير المدن والقرى من العناصر الإرهابية تحت قيادة موحدة مشتركة.

الجدير بالذكر أن المشاركة في تمرين تبوك 4 يندرج ضمن الخطط التدريبية للقوات المسلحة السعودية لرفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات وصقل المهارات العسكرية وسط بيئة قتال حقيقية .