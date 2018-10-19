صور.. مواصلة توزيع مساعدات المملكة على المتأثرين بإعصار لبان في المهرة

المواطن - المهرة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 56 طنًّا و240 كيلو جرامًا من المساعدات الغذائية العاجلة للنازحين بالمدارس والمناطق المحاصرة في مديريتي المسيلة والغيظة المتأثرتين بإعصار “لبان” الذي ضرب محافظة المهرة اليمنية مؤخرًا وخلّف أضرارًا مادية جسيمة، استفاد منها 4650 فردًا.

يذكر أن المركز أرسل في وقت سابق جسرًا جويًّا وآخر بريًّا إلى محافظة المهرة اشتملا على 867 خيمة و13,591 بطانية و1,953 مرتبة و3,914 سلة غذائية تزن 289 طنًّا و636 كيلو جرامًا، وذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المنكوبين جراء الإعصار “لبان”.