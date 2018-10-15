صور .. نجوم البرازيل يرتدون الزي السعودي ويستمتعون بالسفاري

المواطن - محمد سمعة

حرص الحارس البرازيلي أليسون بيكير حارس مرمى ليفربول الإنجليزي والمنتخب البرازيلي على ارتداء الزي السعودي المكون من الجلباب والعقال وذلك للاستمتاع بوقته خلال تواجده الحالي في السعودية.

ويذكر أن المنتخب البرازيلي يستعد غدًا لمواجهة المنتخب الأرجنتيني في اللقاء الختامي للدورة الرباعية الدولية، حيث تُقام المباراة في مدينة جدة.

وارتدى اللاعب البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان أيضًا الجلباب، كما خرج رفقة بعض من نجوم المنتخب البرازيلي مثل نيمار دا سيلفا للاستمتاع برحلة سفاري في إحدى المناطق الصحراوية في المملكة.

ويذكر أن المنتخب البرازيلي كان خاض مواجهته الأولى في البطولة الرباعية أمام منتخب السعودية يوم الجمعة الماضية، وانتهت المباراة بفوز السيليساو بثنائية دون رد.

ستُقام مباراة المنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني غدًا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.