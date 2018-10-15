صور .. نجوم البرازيل يرتدون الزي السعودي ويستمتعون بالسفاري
قبل مباراة الأرجنتين

صور .. نجوم البرازيل يرتدون الزي السعودي ويستمتعون بالسفاري

2018/10/15
الساعة 5:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1820
0
طباعة
المواطن - محمد سمعة

حرص الحارس البرازيلي أليسون بيكير حارس مرمى ليفربول الإنجليزي والمنتخب البرازيلي على ارتداء الزي السعودي المكون من الجلباب والعقال وذلك للاستمتاع بوقته خلال تواجده الحالي في السعودية.

ويذكر أن المنتخب البرازيلي يستعد غدًا لمواجهة المنتخب الأرجنتيني في اللقاء الختامي للدورة الرباعية الدولية، حيث تُقام المباراة في مدينة جدة.

وارتدى اللاعب البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان أيضًا الجلباب، كما خرج رفقة بعض من نجوم المنتخب البرازيلي مثل نيمار دا سيلفا للاستمتاع برحلة سفاري في إحدى المناطق الصحراوية في المملكة.

ويذكر أن المنتخب البرازيلي كان خاض مواجهته الأولى في البطولة الرباعية أمام منتخب السعودية يوم الجمعة الماضية، وانتهت المباراة بفوز السيليساو بثنائية دون رد.

ستُقام مباراة المنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني غدًا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم