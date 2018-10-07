صور.. وفاة 13 وإصابة 8 في حادث مروع بجبل حبس

المواطن - علي شيبان - جازان

لا تزال المناطق الجبلية الشرقية من منطقة جازان تشهد حوادث مميتة وذلك بسبب عدم وجود مصدات وأرصفة خرسانية على حافة الطرق مما يؤدي إلى انجراف السيارة إلى الهاوية.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن” فقد وقع حادث انجراف سيارة من منعطف في جبل حبس التابع لمحافظة الدائر إلى وفاة 13 شخصا وعددا من المصابين وقد استنفر مستشفى الداير بني مالك طاقته لعلاج المصابين ونقل المتوفين إلى ثلاجات الموتى.

وفي سياق متصل قال المتحدث الرسمي باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي: تلقت غرفة العمليات مساء أمس السبت بلاغا عند الساعة 5.36 عن انقلاب سيارة على طريق جبل حبس ويوجد في الموقع إصابات.

وأضاف: على الفور تم توجيه عشر فرق إسعافية مع القيادة الميدانية بإشراف القيادي محمد أبو قنعان إلى موقع الحادث وعند وصول الفرق وجد بالموقع عددٌ من المصابين تتراوح إصاباتهم من متوسطة إلى خطيرة حيث تعاملت معهم الفرق الإسعافية وقدمت لهم الخدمات ونقل 8 أشخاص مصابين إلى مستشفى الدائر لتلقي العلاج وأيضا قد شاركت عدة جهات في الحادث وقدمت خدمات للمصابين الناتج عن هذا الحادث الأليم.

من جهة أخرى لا تزال مناشدات أهالي المنطقة الشرقية من منطقة جازان مستمرة وخاصة في الطرق الرئيسية والفرعية وافتقارها إلى عدم وجود مصدات خرسانية

فيما تساءل المواطنون إلى متى سوف يستمر هذا المسلسل من الحوادث المرورية الأليمة؟