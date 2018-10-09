ضاحي خلفان: السعودية موطن ملوك والحركات القرعا يفعلها آخرون

المواطن - الرياض

أكد ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، أن بعثات المملكة لدى الدول الأخرى يعمل بها “ناس تخاف الله” ولا تقدم على القتل، ولكن من كان طبعه التآمر يظن أن الناس مثله، في إشارة إلى تنظيم الحمدين.

وأضاف خلفان أن النظام القطري اليوم نظام عدو لنا بكل ممارساته “الخايبة”، متابعًا: “تاريخيًّا السعودية لها سياسة وعلاقة دولية خالية من العنتريات؛ لأنها موطن ملوك وعرب أحشام.. هذه الحركات القرعا ممكن يعملها آخرين!”.