ضبط متفجرات في مقري إقامة أوباما وكلينتون

ضبط متفجرات في مقري إقامة أوباما وكلينتون

2018/10/24
الساعة 5:39 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

عثرت  شرطة نيويورك اليوم على مواد متفجرة في البريد الخاص بمقري إقامة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الشرطة عثرت على طرد بريدي مشبوه في البريد الخاص بمقر إقامة كلينتون، وعثر من داخله على أجهزة متفجرة.
وقد عثر على الجهاز من قبل فني يعمل على تنقيح البريد الخاص بالرئيس الأمريكي الأسبق والمرشحة الأمريكية السابقة للرئاسة.

كما عثرت الشرطة في نفس المكان تقريبًا على مواد متفجرة في مقر إقامة أوباما.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من عثور الشرطة الأمريكية على متفجرات بجوار مقر إقامة الملياردير الأمريكي الشهير، جورج سوروس.


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