طرحت “المواطن” الأزمة قبل عام.. أمير الباحة يتدخل لحل مشكلة طالبات كلية المندق

المواطن - الباحة

أكد وكيل إمارة الباحة، عقاب بن صقر اللويحق، أن الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة وجه بأن ما أثير بشأن كلية المندق للبنات هو جدير بالاهتمام والمناقشة والمتابعة.

ولفت وكيل الباحة إلى أن أمير المنطقة أكد أنه سيهتم بهذا الموضوع خلال الأسبوع الجاري.

وشكت طالبات كلية المندق من سوء المبنى وخطورته على حياتهن، حيث يوجد أسلاك كهربائية عارية وحوائط آيلة للسقوط، بحسب ما ذكرن على وسم باسم “طالبات كلية المندق في خطر” بموقع “تويتر”.

ويأتي هذا على الرغم من طرح “المواطن” هذه المشكلة قبل عام وأكثر، حيث تذمّر عدد كبير من طالبات كلية البنات بالمندق، التابعة لجامعة الباحة، من سوء النظافة في ممرات وقاعات وساحات مبنى الكلية.

ووصفت مجموعة من الطالبات كليتهن بغير “اللائقة” بهن كطالبات جامعيات يبحثن عن العلم والمعرفة، حيث أكدن أنهن حاولن إيصال معاناتهن بهدف إيجاد حلول سريعة للوضع الذي أصبح لا يطاق على حد تعبيرهن، حيث قمن عن طريق وسم أيضًا على “تويتر” بعنوان “مبنى جامعة المندق” وسجلت الطالبات ملاحظاتهن عن سوء النظافة بمبنى الكلية موثقة بالصور لبعض الممرات والساحات ودورات المياه والكافيتريا.

ويمكن الاطلاع على تقرير “المواطن” على الرابط هنا.