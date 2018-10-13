طرح تذاكر مباراة السعودية والعراق بهذه الأسعار

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة السعودية والعراق ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة السعودية والعراق في بطولة سوبر كلاسيكو، كالتالي؛ 15 ريالاً الموحدة أفراد وعائلات، 300 ريال منصة عائلات، و500 ريال المنصة أفراد.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة السعودية والعراق على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، يوم الاثنين المقبل، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة أمم آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات.

ويسعى المنتخبان لتحقيق نتيجة إيجابية في ختام مشاركتهما ببطولة سوبر كلاسيكو، حيث تلقى المنتخب العراقي الأول لكرة القدم هزيمة ثقيلة برباعية أمام الأرجنتين في افتتاح الدورة الرباعية، فيما هُزمت السعودية بهدفين دون رد أمام البرازيل.