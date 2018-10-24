المواطن - الرياض

أعلن وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، طرح مناقصة لإنشاء جسر جديد يربط المملكة بالبحرين إضافة إلى جسر الملك فهد المقام منذ سنوات.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التي تنعقد حاليا في المملكة.

يذكر أن اليوم الأول من المبادرة قد شهد توقيع عدة اتفاقيات تخص قطاع النقل في المملكة، فقد وقع وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع مع التحالف الإسباني المشغّل للمشروع لمدة 12 عامًا ابتداء من العام 2018م.

كما وقع رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح مذكرة تفاهم تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي عبر الخطوط الحديدية، عن طريق المرور بالخط الحديدي الرابط بين الدمام والرياض، ووقعها عن الجانب الصيني، رئيس مجلس إدارة شركة CCECC الصينية، يوان لي.

وفي إطار ذي صلة، وقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك اتفاقية تصنيع عربات الشحن بالقطارات في المملكة، ووقعها رئيس شركة غرين براير الأمريكية جيمز كوان.

وحول القيمة الإجمالية للمبادرات وما نتج عنها من اتفاقيات، أوضح الدكتور العامودي أن مذكرة تفاهم تنفيذ مشروع الجسر البري تحمل استثمارات تتجاوز 10.6 مليار دولار، فيما بلغت تكاليف المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين 3.6 مليار دولار، مبيناً أن الاتفاقية الثالثة بخصوص تصنيع عربات قطارات الشحن في المملكة تأتي باستثمار وقدره 267 مليون دولار.

والمعروف أن جسر الملك فهد هو جسر يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، يبلغ طول الجسر نحو 25 كيلو مترا وبعرض 23.2 مترا، افتتح الجسر رسمياً في 25 نوفمبر 1986.