طريقة تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي في حساب المواطن

المواطن - الرياض

يواصل برنامج حساب المواطن تسجيل المواطنين ممن لم يسبق لهم التسجيل سواء من مستفيدي الضمان الاجتماعي أم من غير المستفيدين.

ويعتقد بعض مستفيدي الضمان الاجتماعي أنه لا يلزمهم التسجيل في حساب المواطن ، والحقيقة أن البرنامجين مختلفان؛ ما يعني أن المستفيدين من الضمان عليهم التسجيل وفق الطريقة المعلنة من البرنامج.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد أكثر من مرة أنه برنامج منفصل عن الضمان الاجتماعي لافتًا إلى أنه يمكن لمستفيدي الضمان التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم.

وقال حساب المواطن ردًا على استفسار مستفيدة من الضمان الاجتماعي طلبت معلومات عن التسجيل : إن برنامج حساب المواطن برنامج منفصل عن الضمان الاجتماعي، وبإمكان مستفيدي الضمان الاجتماعي الدخول من خلال تسجيل جديد عبر هذا الرابط (هنا).

وكان حساب المواطن أودع في العاشر من الشهر الجاري أكثر من 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.4 مليار ريال منها الدفعة الحادية عشرة من قيمة الدعم لشهر أكتوبر الجاري، و18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

شروط الأهلية في حساب المواطن

يذكر أن شروط الأهلية في حساب المواطن تتضمن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية. كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا. معايير الاستحقاق ولفت حساب المواطن إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم. ويستهدف برنامج حساب المواطن ، تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة. وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.