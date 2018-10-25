طيران ناس يطلق رحلات جديدة ومباشرة بين الدمام وكراتشي في باكستان ‏

المواطن - الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي، عن تسيير رحلات جديدة بين الدمام وكراتشي في باكستان.

وأوضح طيران ناس أنه بدءاً من 14 نوفمبر 2018، سيبدأ بتشغيل رحلات مباشرة جديدة بين مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار كراتشي في باكستان بمعدل 3 رحلات أسبوعية (الأحد والأربعاء والجمعة)، وتأتي إضافة الوجهة الجديدة ضمن خطة طيران ناس التوسعية في الأسواق الدولية وتلبية للطلب المتزايد بين الدمام وكراتشي.

وأوضح طيران ناس أنه بإمكان ضيوفه المسافرين حجز رحلاتهم بين الدمام وكراتشي من خلال جميع قنوات الحجز لطيران ناس، سواء من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني لطيران ناس أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234.

يذكر أن طيران ناس أعلن مؤخراً عن تسيير رحلة يومية مباشرة من الدمام إلى دبي وعرعر وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2018.