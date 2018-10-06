عاصفة قوية تجتاح جنوب غربي اليابان

عاصفة قوية تجتاح جنوب غربي اليابان

2018/10/06
الساعة 1:51 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تواجه اليابان ثاني عاصفة قوية تضربها في غضون أسبوع، إذ يجتاح إعصار “كونج ري”، الذي تغير تصنيفه إلى “عاصفة استوائية شديدة”، المناطق الجنوبية الغربية من اليابان اليوم .
وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أنه يعتقد أن عدة أشخاص قد أصيبوا بجروح.
من جهتهم حذر مسؤولو هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من هبوب رياح قوية وأمواج عالية ، كما ألغت خطوط الطيران أكثر من 20 رحلة داخلية.


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