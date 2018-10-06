عاصفة قوية تجتاح جنوب غربي اليابان

المواطن - متابعة

تواجه اليابان ثاني عاصفة قوية تضربها في غضون أسبوع، إذ يجتاح إعصار “كونج ري”، الذي تغير تصنيفه إلى “عاصفة استوائية شديدة”، المناطق الجنوبية الغربية من اليابان اليوم .

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أنه يعتقد أن عدة أشخاص قد أصيبوا بجروح.

من جهتهم حذر مسؤولو هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من هبوب رياح قوية وأمواج عالية ، كما ألغت خطوط الطيران أكثر من 20 رحلة داخلية.