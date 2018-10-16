عبدالغني: الكرة السعودية ليس بها فقر في المهاجمين

المواطن - محمد سمعه

قال اللاعب حسين عبدالغني، ظهير أيسر نادي أحد والمنتخب السعودي: إن الكرة السعودية بها مهاجمون جيدون ولا تعاني من فقر في المهاجمين.

وتحدث عبدالغني عن أداء الأخضر بعد التعادل مع منتخب العراق قائلًا: لا أريد القول إن الكرة السعودية تعاني من فقر في المهاجمين، ولكن نحن نملك مهاجمين جيدين وعلى أعلى مستوى، وسيتم اختيار الأفضل في المرحلة المقبلة.

وأضاف عبدالغني: المباراة أمام المنتخب العراقي كانت متقاربة والأخضر لعب بشكل جيد، خاصة أن مباراة البرازيل كانت لها حسابات خاصة بسبب الفوارق في المستويات، ولكن العراق أقرب لنا بحكم التواجد في القارة الآسيوية.

وتابع عبدالغني: أداء المنتخب السعودي في الشوط الأول كان أفضل بكثير عن الشوط الثاني لكن عدم التركيز في استغلال الفرص وإحراز الأهداف كلفنا الكثير، وبالطبع أريد القول أن الفائدة من المباريات الودية هو الوقوف على الأخطاء ومعالجتها قبل البطولات الرسمية.

وأكد حسين عبدالغني أن بطولة آسيا تحتاج لمزيج من الشباب والخبرات، ولا يجب الاعتماد على عنصر واحد فقط.

يذكر أن منتخب السعودية كان خسر من منتخب البرازيل بهدفين نظيفين، ثم تعادل بالأمس مع منتخب العراق بهدف لكل فريق.